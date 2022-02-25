Элджей перенес концерт в Екатеринбурге из-за ситуации на Украине

Концерт должен был пройти в Bla Bla bar 25 февраля Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский рэпер Элджей отменил свой концерт в Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине.

- В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске, - написал в instagram рэпер.

Концерт музыканта в столице Урала должен был пройти на вечеринке в Bla Bla bar 25 февраля.

По данным из аккаунта в instagram Bla Bla bar, хип-хоп исполнитель перенес концерт на 18 марта 2022 года.

- Все купленные заранее билеты действительны. Билеты и депозиты можно оставить до следующей даты или вернуть, - говорится в посте о переносе мероприятия.

Напомним, что утром 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о своем решении о начале военной операции в Донбассе. В Минобороны России уточнили, что угрозы для гражданского населения Украины нет.

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