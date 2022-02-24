С пяти утра слышны взрывы. Фото: предоставлено героями публикации

Утром 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о своем решении о начале военной операции в Донбассе. В Минобороны России уточнили, что угрозы для гражданского населения Украины нет. «КП-Екатеринбург» узнала, что происходит по ту сторону границы. Жители Киева и Одессы рассказали, что происходит в их городах на 24 февраля 2022 года.

В магазинах заканчиваются продукты питания. Фото: предоставлено героями публикации

КИЕВ

Житель Киева Максим (имя изменено по просьбе героя публикации, - Прим. Ред.) живет в столице Украины уже пятнадцать лет. Он рассказал «КП-Екатеринбург» о том, что происходит в первый день после начала спецоперации.

- В пять утра были слышны взрывы. Они были далеко, возле Борисполя. Там у нас стоит аэропорт, - рассказывает киевлянин. - Больше я ничего сам не слышал. Новости я не смотрю, потому что там очень много фейковой информации. Смотрю в окно – машины ездят, люди ходят. Созванивался с друзьями, они говорят, что очень большие, длинные очереди на заправках, в банкоматах уже закончились наличные деньги. Пока никто ничего не знает, не понимает. Но я в город еще не выходил, не хочу смотреть на это все, чтобы не паниковать. Я набрал воды из крана на случай, если отключат, зарядил все телефоны.

Фото: предоставлено героями публикации

Впрочем, в 12:00 по киевскому времени Максим все-таки вышел в город проверить обстановку. По его словам, в магазинах нет нехватки продуктов.

- Это же первый день только. Есть все продукты в магазинах. Слышал только, что в магазинах по безналу ничего нельзя купить, только за наличку. Но сам не проверял. Сейчас особо доверять кому-то сложно, - рассказывает житель Киева. - У страха глаза велики. Видел из окна, что люди с чемоданами уже куда-то уезжают, скрываются.

В 19:00 (время украинское. Разница с Екатеринбургом - три часа – Прим. Ред.) ситуация немного изменилась.

- В магазинах к этому времени уже закончились хлеб, туалетная бумага и гречка. Люди также скупают воду. У нас ввели сегодняшнего дня военное положение. Это означает, что у нас действует комендантский час. Всем запрещено выходить из дома после 22:00. С того момента, как мы с вами разговаривали в последний раз над Киевом пролетели три истребителя. Не понятно русские это силы или украинские… В целом, сейчас в Киеве еще пока все более менее спокойно. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Но розовых очков у меня нет, я все понимаю.

Фото: предоставлено героями публикации

ОДЕССА

А вот 21-летняя Мария (имя изменено по просьбе героя публикации, - Прим. Ред.) из Одессы утро 24 февраля встретила звонком из военкомата. По образованию она медик, поэтому ее сразу определили в мобильную бригаду врачей. И это притом, что работает девушка не по профессии – автомехаником.

- Мне позвонили и сказали оперативно собрать минимальный набор вещей, после чего приказали явиться по определенному адресу. Конкретных объяснений не давали, все было в спешке. Позже стало известно, что призывали многих молодых ребят, но забрали пока только тех, кто живет по селам и в пригороде Одессы, в их число вошла и я... - рассказывает «КП-Екатеринбург» Мария.

Первый раз Мария написала в 8:00 по украинскому времени. После этого связь с ней оборвалась на несколько часов. Где она и что с ней происходило, оставалось загадкой. В это время ее подруга рассказала, что людей на улицах города очень мало, многие боятся выходить из своих домов, кто-то отправился в бомбоубежище, в целом обстановка в одном из крупнейших городов Украины была тревожной.

Фото: предоставлено героями публикации

Второй раз Мария вышла на связь в 15:00 по времени Украины.

- Нас немного накормили, пока мы ждали, что нам скажут делать. Позже стало известно, что всех собранных медиков распределяют по больницам, составляют наряды дежурных. Вполне возможно, что нас прикрепят к военным дивизиям, и мы будем ездить как полевые санитары. Взяли трех врачей, четырех медсестер и двух фельдшеров. Кстати, нам не сразу выдали форму, долго бегала в той толстовке, в которой меня выдернули с утра. Видели, как в город заходят танки, но мы не знаем, чьи они. Взрывы раздаются рядом с жилыми домами почти в центре Одессы. Я до сих пор не верю, что это происходит со мной. Вообще не ожидала, что этот сбор обернется вот так. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону, мы за мир!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Украины об обстановке в своих городах: «Люди атаковали банкоматы, аптеки и магазины. Везде принимают только наличку». «КП» собрала рассказы очевидцев из Донбасса и Незалежной о том, что у них происходит (подробнее)

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года. Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля (подробнее)

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция. Владимир Путин объявил о специальной операции России в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробнее)

Минобороны: сопротивление оказывают только националисты. Военнослужащие Вооруженных сил Украины договариваются о добровольной сдаче оружия и оставляют расписки об отказе в вооруженном сопротивлении (подробнее)