В Академическом жителей напугала змея возле жилого дома

Змея напугала местных жителей Фото: скриншот с видео

В Академическом 23 августа жителей напугала змея возле жилого дома. Она ползала около подъезда. Скорее всего, горожане видели ужа.

- На Вонсовского утром возле подъезда жилого дома ползала змея. Будьте осторожны!! - рассказали местные жители в группе «ВКонтакте» «Академический».

Напомним, змеи на Среднем Урале бывают ровно двух видов - ужи и гадюки. Первые не ядовитые. Если вдруг укусят, то не отравят. Вторые - ядовитые. Разумнее будет обходить и тех, и других, потому что, во-первых, зачем их вообще беспокоить, а во-вторых, не специалисту отличить одну от другой будет довольно сложно.

Ранее «КП-Екатеринбург» попросила специалистов рассказать, как вести себя при встрече со змеей и что делать, если она вас укусила.