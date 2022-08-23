На проекты «Демидовский маршрут» и «Река Чусовая» потратят миллионы рублей

Часть денег получит проект "Река Чусовая" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте по развитию туризма Свердловской области рассказали, куда направят 331 миллион рублей субсидии, выделенных региону на развитие туристических зон. В первую очередь внимание уделят туристическим кластерам, которые участвовали в конкурсе за гранты.

- Мы понимаем, что это будут проекты в рамках уже заранее заявленных: кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть», «Река Чусовая», Демидовский маршрут, - заявила директор департамента Эльмира Туканова.

При этом, выделенные миллионы рублей полностью не покроют затраты на реализацию проектов. После того, как грант поступит в региональный бюджет, будет объявлен конкурс среди предпринимателей. Предполагается, что региональный конкурс объявят уже в 2023 году.

- Как только эти средства поступят в бюджет Свердловской области, департамент объявит конкурс, в его рамках каждый предприниматель сможет принять участие на реализацию своего проекта. Но, при условии, что он сможет вложить 55% своего бюджета, 45% - те самые средства из гранта, - уточняет Эльмира Туканова.

По ее словам, подобные меры поддержки для региона случаются впервые. В планах есть не только создание туристических кластеров, но и кемпингов, автокемпингов, а также развитие туристического центра Екатеринбурга. В него войдет реконструкция улицы Вайнера, исторического центра города, а также обновление подсветки зданий и маршрута «Красная линия».

О том, что Свердловская область вошла в топ-3 регионов и получит деньги на развитие локального туризма, стало известно 23 августа. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что регионам по всей России будут выделены гранты на общую сумму 5,3 миллиарда рублей.