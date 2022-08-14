Прокуратура начала проверку после гибели сотрудницы «Ураласбеста»

ЧП случилось в субботу, 13 августа, днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ситуации с гибелью сотрудницы «Ураласбеста» разбираются сотрудники прокуратуры. Они организовали проверку. ЧП случилось в субботу днем на станции фабрики №6 предприятия.

- Около 13.30 в результате схода грузового вагона тепловоза ТЭМ-2 на внутренних железнодорожных путях на станции фабрики погибла весовщица предприятия, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Прокуратура Асбеста в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда.

В надзорном ведомстве определяют, кто несет ответственность на предприятии за соблюдение техники безопасности. Погибшей женщине было 49 лет. Ее общий стаж работы на предприятии составляет больше 29 лет. Весовщиком она проработала четыре года.