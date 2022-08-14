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Происшествия14 августа 2022 5:24

Из-за несчастного случая на предприятии «Ураласбест» погибла 49-летняя сотрудница

ЧП случилось 13 августа
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Погибла одна из сотрудниц Асбестообогатительной фабрики.

Погибла одна из сотрудниц Асбестообогатительной фабрики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на предприятии «Ураласбест» произошло ЧП - погибла одна из сотрудниц Асбестообогатительной фабрики Наталья Вагина. Информацию об этом подтвердили на предприятии.

- В результате несчастного случая 13 августа погибла весовщик Н.А. Вагина, - сообщают в компании «Ураласбест». - Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает специальная комиссия предприятия и представители следственного комитета.

Наталье было 49 лет. На предприятии отмечают, что ее общий стаж работы составляет 29 лет и 8 месяцев. Из них почти четыре года она проработала весовщиком.

- Руководство предприятия выражает семье погибшей глубочайшие соболезнования, - сообщают в компании «Ураласбест».