Ребенка искали волонтеры и полиция. Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Нижнем Тагиле завершились поиски 13-летнего подростка, который исчез 13 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

-Найден, жив, - говорится в сообщении.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» рассказали, что подростка нашли в центре города. Он объяснил полиции, что в ожидании отца пошел ему навстречу и потерялся. Мальчик плохо знает район, потому что совсем недавно переехал на новый адрес.

- Пытаясь найти дорогу, оказался в центре города. Позвонить родным не мог, так как неделю назад потерял свой телефон и остался без связи, - рассказали стражи порядка.

Мама мальчика обратилась в полицию около полудня того же дня. Она рассказала, что поехала ненадолго по делам, а сына оставила около одного на улице Штурмовая. Подросток должен был там ждать отца. Однако когда папа приехал, ребенка не было.

При этом у мальчика не было при себе телефона. На его поиски ориентировали все наряды территориального ОВД. Также к поискам подключились волонтеры.