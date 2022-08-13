В полиции раскрыли подробности исчезновения 13-летнего подростка в Нижнем Тагиле

Илья пропал 13 августа. Фото: паблик во «ВКонаткте» «Лиза Алерт»

Свердловская полиция раскрыла подробности исчезновения 13-летнего Ильи Семеновых. Мальчик пропал 13 августа. Его мама обратилась к стражам порядка около полудня того же дня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

- Женщина сообщила, что в 09:45 поехала ненадолго по делам, а сын остался около дома по улице Штурмовая, 31 ждать отца, который должен был забрать ребенка. Когда отец подъехал, мальчика у дома не было, - рассказал он.

В полиции отметили, что у подростка не было с собой телефона. Горелых подчеркнул, что на поиски Ильи ориентированы все наряды территориального ОВД.

Силовики просят всех, кто видел мальчика или что-то знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила по телефону 8(3435)97-64-02 или на линию 02.

Ранее поиски мальчика начали волонтеры. На момент пропажи подросток был одет в черно-белую рубашку, голубую футболку, темно-синие джинсы и кроссовки. Илья носит очки.