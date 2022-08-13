В Нижнем Тагиле пропал 13-летний подросток в очках

На момент пропажи мальчик был одет в черно-белую рубашку, голубую футболку, темно-синие джинсы и кроссовки. Фото: паблик во «ВКонаткте» «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле пропал 13-летний Илья Семеновых. Он исчез 13 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем паблике во «ВКонаткте».

На момент пропажи мальчик был одет в черно-белую рубашку, голубую футболку, темно-синие джинсы и кроссовки. Подросток носит очки.

Приметы:

Рост: 155 сантиметров

Телосложение: худощавое

Глаза: серые

Волосы: короткие, темно-русые

Волонтеры просят всех, кто что-то знает о местонахождении подростка, звонить по номерам: 8 950 639 66 66, 8 800 700 54 52 или 102.

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