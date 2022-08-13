В Березовском завершились поиски 29-летней владелицы ателье

Женщина пропала 8 августа. Фото: группа «Вконтакте» поискового отряда «Прорыв»

В Березовском завершились поиски 29-летней Марии Крицкой, которая владеет ателье платьев в Екатеринбурге. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

- Найдена, жива, - говорится в сообщении.

Знакома Марии отозвалась о ней, как о тихой и спокойной женщине. Фото: группа «Вконтакте» поискового отряда «Прорыв»

Женщина пропала 8 августа. Тогда волонтеры предполагали, что она может передвигаться на красной Honda Civic. На момент пропажи Мария была одета в ярко-розовый сарафан с бантом на спине и кожаные сланцы черного цвета.

Знакомая женщины рассказала тогда «КП-Екатеринбург», что на Марию это не похоже. Она отозвалась о владелице ателье как о тихой и спокойной женщине.