Мария может передвигаться на красном Honda Civic Фото: ПСО Прорыв
В Березовском пропала 29-летняя Мария Крицкая. Женщину разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Она перестала выходить на связь 8 августа.
- На Машу это не похоже. Она не загульная, она тихая спокойная девушка, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Марии Анна.
По данным волонтеров, Мария может передвигаться на красном Honda Civic.
Приметы Марии:
Цвет глаз: серо-голубые.
Цвет волос: светло-русые.
Рост: 161 см.
Телосложение: среднее.
На момент пропажи была одета: ярко-розовый сарафан с бантом розового цвета на спине, кожаные сланцы черного цвета.
Особые приметы: шрам на правой ноге.
Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, сообщите в дежурную часть Березовского по номеру 8 (34369) 4-75-00 или по телефонам, указанным в ориентировке.