Мария может передвигаться на красном Honda Civic Фото: ПСО Прорыв

В Березовском пропала 29-летняя Мария Крицкая. Женщину разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Она перестала выходить на связь 8 августа.

- На Машу это не похоже. Она не загульная, она тихая спокойная девушка, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Марии Анна.

По данным волонтеров, Мария может передвигаться на красном Honda Civic.

Приметы Марии:

Цвет глаз: серо-голубые.

Цвет волос: светло-русые.

Рост: 161 см.

Телосложение: среднее.

На момент пропажи была одета: ярко-розовый сарафан с бантом розового цвета на спине, кожаные сланцы черного цвета.

Особые приметы: шрам на правой ноге.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина, сообщите в дежурную часть Березовского по номеру 8 (34369) 4-75-00 или по телефонам, указанным в ориентировке.