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Общество12 августа 2022 10:33

Сергей Носов поздравил Нижний Тагил с 300-летием

Экс-мэр записал видеообращение
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сергей Носов уверен, что что Тагил "рулит, как и прежде"

Сергей Носов уверен, что что Тагил "рулит, как и прежде"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов записал видеообращение. На нем губернатор Магаданской области поздравил город с 300-летием. Об этом пишет TagilCity.ru. Сергей Носов сказал, что рад, что многие его планы были воплощены в жизнь.

- Особо хочу отметить строительство моста через Тагильский пруд. Мы говорили, что это строительство является символом для будущего Нижнего Тагила. Это говорит о том, что Нижний Тагил живет, развивается и хорошеет, - сказал Сергей Носов. - Я уверен, что Тагил рулит, как и прежде.

Мы подробно рассказывали биографию Сергея Носова, когда стало известно, что он уйдет в отставку.