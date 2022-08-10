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Происшествия10 августа 2022 16:28

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по делу матери, которая пыталась продать своего сына за 300 тысяч рублей

Женщина устроила встречу с покупателем в торговом центре
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: волонтерская организация "Альтернатива"

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Фото: волонтерская организация "Альтернатива"

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку по делу матери, которая пыталась продать своего сына за 300 тысяч рублей. Инцидент произошел 9 августа в одном из торговых центров уральской столицы.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана принципиальная оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, миграционного законодательства, - сообщили в ведомстве.

После «сделки» мальчика отвезли на скорой в больницу, чтобы проверить, здоров ли он, ребенка направили в реабилитационный центр. Добавим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «торговля в отношении несовершеннолетнего». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.