«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию дом комфорт-класса в Екатеринбурге

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

Жилой комплекс «А 57» сдан досрочно - на пять месяцев раньше, чем планировалось.

Дом возведен в Юго-Западном районе, в квартале улиц Амундсена – Денисова-Уральского – Волгоградская, где хорошо развита инфраструктура. Рядом с ЖК расположены детские сады, школы, магазины, аптеки, кафе, спортивные и культурно-развлекательные центры. Среди преимуществ комплекса — удобные планировки квартир, увеличенные лоджии, оборудованные общественные пространства для детей и взрослых, круглосуточное видеонаблюдение, закрытый, обеспеченный современной развлекательной инфраструктурой и ландшафтом двор. Каркасно-монолитная технология строительства и современная система инженерных коммуникаций обеспечивают новостройке высокий класс энергоэффективности А+. При отделке ЖК использованы экологичные материалы, в доме установлена специальная фильтровальная станция для улучшения качества воды.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В ЖК «А 57» в продаже осталось 16 квартир, большинство из них — трехкомнатные общей площадью от 94 до 108 м2. Их преимущество — уютные и комфортные мастер-спальни с отдельной гардеробной и санузлом, большие кухни-гостиные, где за обеденным столом может собраться вся семья. Достаточное количество спален обеспечит всем членам семьи личное пространство, а площадь комнат позволит организовать не только место для отдыха, но и выделить зоны для работы, спорта и игр.

Жилой дом на Амундсена был построен в максимально сжатые сроки. «Сложно переоценить время ожидания нового собственного жилья для каждой семьи, поэтому мы сделали всё возможное, чтобы ускорить сдачу объекта в эксплуатацию, обеспечив качество работ с соблюдением технологии и высоких стандартов строительства»,— подчеркнул коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков. Передача ключей собственникам новых и уютных квартир жилого комплекса «А 57» стартовала 8 августа.