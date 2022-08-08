Жители Екатеринбурга пожаловались на нашествие крылатых муравьев

Машину жительницы ВИЗа облепили десятки муравьев. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на нашествие необычных насекомых – муравьев с крыльями. Она обнаружила их вечером 7 августа и рассказала об этом «КП-Екатеринбург».

- Вышла к машине, а ее облепили насекомые. На крыше были десятки черных муравьев с крылышками. Не знаю, кусаются ли они. Впервые таких увидела, - сообщила жительница ВИЗа.

Крылья появляются у муравьев в брачный период. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Старший инженер или энтомолог Института экологии растений и животных УрО РАН Галина Замшина объяснила «КП-Екатеринбург», что екатеринбуржцы столкнулись с обычным явлением, которое ежегодно происходит в августе у земляных муравьев вида «Мирмики».

- Как правило, лет у муравьев происходит синхронно на больших территориях. Крылья им необходимы для поиска особей противоположного пола, а самке - для поиска места будущего муравейника, - рассказала энтмолог.

Она отметила, что самка позже теряет свои крылья и воспроизводит на свет бескрылых муравьев.