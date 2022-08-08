Свердловчане больше всех в УрФО хранят деньги во вкладах

90% сбережений уральцы хранят в рублях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа по объему вкладов – 828 миллиардов рублей. Об этом сообщает Центробанк.

- Далее следуют Челябинская область – 516 миллиардов и ХМАО–Югра – 429 миллиардов рублей, - говорится в сообщении.

Самый большой прирост накоплений зарегистрировали в Курганской области. За год показатель увеличился на 8%. Объем вкладов свердловчан, ямальцев и тюменцев в среднем вырос на 6–7%.

При этом, по данным «Банка России» 90% сбережений уральцы хранят в рублях. За год объем вкладов в иностранной валюте сократился на 40%. Показатель достиг исторического минимума с 2014 года.

По данным на 1 июля, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах 2,3 триллиона рублей. В сравнении с прошлым годом сумма выросла более чем на 50 миллиардов рублей. В среднем на каждого жителя округа приходится около 190 тысяч рублей банковских накоплений.