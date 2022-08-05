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Происшествия5 августа 2022 19:48

В уральском поселке потушили крупный пожар

Пламя распространилось на площади 104 квадратных метров
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Атиг, который находится в Нижнесергинском городском округе, потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 5 августа 15:21 на улице Володарского.

- На площади 104 квадратных метров сгорели надворные постройки, кровля, чердачное перекрытие, повреждены стены, домашнее имущество в частном жилом доме, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и 16 спасателей, которые потушили огонь в 15:49, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 17:25. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском на Комсомольском бульваре загорелась иномарка Mitsubishi Lancer. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 5 августа в 19:04.