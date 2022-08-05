В Каменске-Уральском вспыхнула иномарка

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском на Комсомольском бульваре загорелась иномарка Mitsubishi Lancer. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 5 августа в 19:04.

- На площади одного квадратного метра поврежден моторный отсек автомобиля Mitsubishi Lancer, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и четыре спасателя, которые потушили пламя в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что под Екатеринбургом загорелся грузовой поезд. Возгорание произошло вечером, 4 августа, когда состав стоял на станции Путевка. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.