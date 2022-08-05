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Происшествия5 августа 2022 4:19

Под Екатеринбургом загорелся грузовой поезд

Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Возгорание было локализовано работниками ОАО «РЖД» Фото: Уральская транспортная прокуратура

Возгорание было локализовано работниками ОАО «РЖД» Фото: Уральская транспортная прокуратура

Под Екатеринбургом загорелся грузовой поезд. Возгорание произошло вечером, 4 августа, когда состав стоял на станции Путевка. Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- Состав следовал по маршруту Екатеринбург - Каменск-Уральский. Задержек в движении поездов и пострадавших нет. Возгорание локализовано работниками ОАО «РЖД», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место выезжали следственно-оперативная группа и транспортный прокурор.

По предварительным данным, возгорание грузового поезда произошло из-за короткого замыкания.