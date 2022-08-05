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Общество5 августа 2022 18:20

Прочность моста через Нижнетагильский пруд проверили с помощью самосвалов

Конструкция откроется через две недели
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: скрин с видео

Фото: скрин с видео

Прочность моста через Нижнетагильский пруд проверили с помощью самосвалов. По словам мэра города Владислава Пинаева, на конструкцию одновременно заезжало шесть загруженных машин, а геодезисты замеряли амплитуду прогиба.

- А после съезда грузовиков - возврат инженерного сооружения к начальным параметрам. Готовимся к открытию движения по мосту через неделю, - рассказал глава Нижнего Тагила.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле протестировали 14 режимов подсветки на новом мосту через пруд. Видео на своей странице «ВКонтакте» опубликовал мэр города Владислав Пинаев.