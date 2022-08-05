На мосту через Тагильский пруд протестировали 14 режимов подсветки

Мэр отметил, что зрелище было впечатляющим. Фото: скринщот видео со страницы Владислава Пинаева «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле протестировали 14 режимов подсветки на новом мосту через пруд. Видео на своей странице «ВКонтакте» опубликовал мэр города Владислав Пинаев.

- Сегодня ночью включали все 14 режимов динамической подсветки архитектурных арок и нижней части моста через пруд. Выглядит впечатляюще! – написал он.

Ранее стало известно, что новый мост через пруд в Нижнем Тагиле получил название «Луганский проспект». Путепровод хотят открыть 12 августа, в день празднования 300-летия города. Стоимость проекта составила около пяти миллиардов рублей.

Два берега рабочие соединили еще в конце декабря 2021 года. Возведение моста шло по плану, а где-то даже с опережением.