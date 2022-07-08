Мост через пруд в Нижнем Тагиле откроют к 300-летию города

Мост откроют 12 августа. Фото: telegram-канал Евгений Куйвашев

Мост через пруд в Нижнем Тагиле откроют 12 августа, в день празднования 300-летия города. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

- Подходит к завершению наш грандиозный проект стоимостью почти пять миллиардов рублей в Нижнем Тагиле — строительство моста через городской пруд, - написал глава региона.

Ранее, в конце декабря 2021 года, в Нижнем Тагиле строители соединили два берега через городской пруд. Власти сообщали, что возведение моста идет по плану, а где-то даже с опережением. Весной строители должны были начать благоустройство прилегающей территории, асфальтирование дорожного полотна, тротуаров и велодорожек.