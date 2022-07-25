По словам специалистов, они два года занимались разработкой проекта. Фото: «Дизайн-код Екатеринбурга»

В Екатеринбурге дизайнеры предложили обновить вид общественного транспорта. Например, одной из «фишек» является единое цветовое оформление. Так, автобусы станут зелеными, трамваи – красно-желтыми, а троллейбусы – голубыми. Такой шаг – это дань уважения истории города.

- Мы очень хотим, чтобы наш транспорт развивался, и хотим помочь выстроить коммуникацию с жителями, чтобы транспорт развивался. Чтобы запустить процесс, мы разработали айдентику Транспорта Екатеринбурга — первый и важный шаг, на котором в будущем будут основаны все остальные разработки, - рассказывают дизайнеры.

По словам специалистов, они два года занимались разработкой проекта, по задумке он сочетает в себе и преемственность с классической окраской транспорта, и дизайн-код города. Также нововведением станут специальные наклейки и слоганы.

- Мы надеемся, что в скором времени новая айдентика станет городским стандартом, а жители взглянут на общественный транспорт по-новому, - добавили специалисты.