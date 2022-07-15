Ювелирный магазин Валерия Язева пустят с молотка

Стоимость активов упала на 10% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помещения магазинов «Ювелиры Урала», которые принадлежат бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву, продадут на аукционе Fedresurs за 273,6 миллиона рублей. Участник аукциона должен внести 20% задатка. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Вместе с магазинами с молотка пойдут два здания, где размещены трансформаторная и компрессорная подстанции.

«Ювелиры Урала» попали под банкротство три года назад, после чего актив пытался реализовать банк «Интеза», но его никто не приобрел. На повторном аукционе стоимость лота снижена на 10%.