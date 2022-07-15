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Общество15 июля 2022 6:47

Ювелирный магазин Валерия Язева пустят с молотка

Стартовая цена торговой точки экс-депутата Госдумы – 273 миллиона рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Стоимость активов упала на 10%

Стоимость активов упала на 10%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помещения магазинов «Ювелиры Урала», которые принадлежат бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву, продадут на аукционе Fedresurs за 273,6 миллиона рублей. Участник аукциона должен внести 20% задатка. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Вместе с магазинами с молотка пойдут два здания, где размещены трансформаторная и компрессорная подстанции.

«Ювелиры Урала» попали под банкротство три года назад, после чего актив пытался реализовать банк «Интеза», но его никто не приобрел. На повторном аукционе стоимость лота снижена на 10%.