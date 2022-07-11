Российский рубль укрепился, но выгодно ли это? Каким должен быть оптимальный курс рубля?

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- На сегодняшний день рубль «переукрепился» и оценивается в районе 62 рублей за доллар. Этому способствовали, в том числе, меры Центрального банка РФ. Сейчас курс валют «зеркалит» текущее соотношение спроса и предложения на валютном рынке со стороны трейдеров, импортеров и экспортеров, — отмечает Оксана Фальченко, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета.

Укрепление национальной валюты положительно сказывается на импортерах, потребителях импортных товаров, бюджете. Однако в нынешней ситуации импорт товаров в Россию значительно сократился, соответственно, объемы валюты, требуемые для закрытия импортных потребностей тоже невелики.

В то же время, ситуация «слабого» рубля (т.е. за единицу иностранной валюты мы платим больше рублей) более выгодна экспортерам продукции.

- Мы не должны забывать, что экспортные отрасли играют существенную роль в пополнении бюджета. Когда рубль переукрепляется, как это происходит в текущей ситуации на валютном рынке, то зачастую экспортер может работать себе в убыток или по себестоимости. В этом случае, конечно, могут подключаться механизмы государственной поддержки, но все же это не постоянная мера. Кроме того, пока в пользу российских экспортеров играет ситуация высоких мировых цен на российские товары. Из-за благоприятной ситуации на мировых рынках даже с учетом существенного укрепления рубля экспорт пока остаётся выгодным участникам внешнеэкономической деятельности, — продолжает Фальченко.

Сегодня среди экспертов есть мнение, что оптимальный курс доллара к рублю должен быть между 75-80 руб. за доллар, ближе к верхней границе (примерно 77,50), а курс евро, соответственно, - между 85 и 90 рублями.

Что сейчас делать владельцам валютных счетов?

- В этой ситуации некоторые коммерческие банки временно отказываются открывать новые счета в иностранной валюте. Эта ситуация, конечно, прежде всего, обусловлена санкциями и, с моей точки зрения, объясняется тем, что банковские и кредитные учреждения хотят сократить риски, связанные с невозможностью отвечать по своим обязательствам перед клиентами-владельцами валютных счетов, — говорит Оксана Фальченко.

Владельцы уже действующих счетов в иностранной валюте также сталкиваются с трудностями по пополнению и снятию с них денег. Здесь у владельца валютного счета может быть несколько стратегий. Первая — закрытие счета, т.е. клиент банка, может продать имеющуюся у него иностранную валюту и вывести средства в рублях. Вторая — стратегия переориентации, которая предполагает отказ от счетов в «недружественных» иностранных валютах (доллары США, евро) и переход на валютные счета в «дружественных» валютах и валютных ценностях (например, золото, китайский юань, гонконгский доллар). Третья стратегия — комплексная, сочетающая первый и второй варианты.