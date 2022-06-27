Раскрыт секрет пользы горячего душа для сна

Когда тело нагревается, то внутренняя температура повышается сверх нормы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячий душ за несколько часов до сна помогает крепко заснуть даже в жаркую погоду. По словам врача-сомнолога Софии Черкасовой, благодаря горячему душу в организме активируются механизмы терморегуляции, и температура тела начинает активно снижаться.

- Cнижение температуры тела — это необходимое условие для высыпания, чтобы гормон сна мелатонин и другие вещества, отвечающие за сон, начали действовать, - объяснила в разговоре c NEWS.RU Черкасова.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказывал о симтомах штамма «омикрон».

- Отличительные симптомы: боль в горле и головная боль. Они выделяют начало заболевания «омикрона». При этом человек может продолжать чувствовать вкусы и запахи, чего нет, например, при штамме «дельта». Остальные симптомы у «омикрона» такие же: утомляемость, температура, слабость, возможно расстройства стула, - добавил врач Александр Соловьев.

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