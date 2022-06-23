Прокуратура начала проверку после взрыва газовой заправки в Талице

На место происшествия выехал прокурор Талицкого района. Фото: скриншот видео Ильи Немцева

Прокуратура организовала проверку после взрыва газовой заправки в Талице. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- Информация о потерпевших уточняется. Предварительно, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС, но данная информация будет уточняться, - говорится в сообщении.

Заправка эксплуатируется ООО «Картельгаз». Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности на опасном производственном объекте. На место происшествия выехал прокурор Талицкого района Григорий Чесноков.

Ранее стало известно, что около двух часов дня 23 июня на улице Песчаная, 2А взорвалась и загорелась газовая заправка. Огонь охватил 70 квадратных метров. По данным МЧС, пожар произошел из-за разгерметизации цистерны с газом.