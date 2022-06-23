Появилось видео взрыва на газовой заправке в Талице

Пострадавших нет. Фото: скриншот видео Ильи Немцева

В Талице взорвалась и загорелась газовая заправка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. В соцсетях появились кадры взрыва.

- На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием, - говорится в сообщении.

Взрыв произошел 23 июня в 14:00 на улице Песчаная, 2А. Огонь охватил 70 квадратных метров. На месте работают четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава.

Позже стало известно о двух пострадавших. Их доставили в больницу.

Ранее, 14 апреля, в Екатеринбурге произошел пожар на территории заправки в районе ЖБИ. По данным МЧС, на площади один квадратный метр произошло возгорание паров при сливе топлива. Огонь потушили за две минуты.