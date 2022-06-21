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Происшествия21 июня 2022 11:06

Под Екатеринбургом пропала мать двоих детей Кристина Соловьева

35-летняя женщина исчезла в селе Малобрусянское
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Поиском женщины занимаются отряд «Прорыв» и отдел полиции Заречного. Фото: соцсети

Поиском женщины занимаются отряд «Прорыв» и отдел полиции Заречного. Фото: соцсети

В селе Малобрусянское пропала 34-летняя Кристина Соловьева. Мать двоих детей не выходит на связь с вечера 18 июня. В село она приехала к матери, но потом ушла в магазин и исчезла. Поиском женщины занимаются отряд «Прорыв» и отдел полиции Заречного.

На момент пропажи Кристина была одета в голубые джинсовые шорты, серо-белую кофту без рукавов и белые в черный горох ботинки. Рост Кристины 160-170 сантиметров. У нее серо-голубые глаза и светло-русые волосы.

Всех, кому что либо известно о местонахождении Кристины Соловьевой, просят звонить по телефону дежурной части полиции Заречного 8(34377) 2-10-59. Телефон руководителя поиска отряда «Прорыв» - 8-900-044-02-20.

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