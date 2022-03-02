В Екатеринбурге в ДТП с автобусом и троллейбусом пострадал пассажир

В Госавтоинспекции отметили, что водитель автобуса не учел боковой интервал. Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на пересечении улиц Восточная и Малышева произошла авария с участием троллейбуса и пассажирского автобуса. В ней пострадал пассажир, сообщили «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

- Автобус зеркалом зацепил троллейбус, - рассказали там.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель автобуса не учел боковой интервал. В ДТП от осколков стекла пострадал пассажир автобуса. На фото с места аварии видно, что участником ДТП стала маршрутка № 070.

Ранее, в 2020 году, в Екатеринбурге на Плотинке пассажирский автобус № 27 вылетел на встречную полосу и врезался в дерево. Во время аварии автобус был на рейсе. В аварии тогда пострадали две женщины.

Водитель автобуса объяснил, что его ослепило солнце, после этого он не справился с управлением. Кстати, в тот день была его первая смена после отпуска. Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов заявлял тогда, что водителя отправят на медэкспертизу.