В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево

В Екатеринбурге вечером 13 июля рядом с перекрестком проспекта Ленина и улицы 8 Марта на Плотинке пассажирский автобус вылетел на встречную полосу и врезался в дерево.

По предварительной информации, в аварии пострадали две женщины. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и несколько реанимационных бригад.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга пообещали прокомментировать аварию чуть позже.

Попавшая в ДТП иномарка находится на трамвайных путях на проспекте ЛенинаФото: Евгений СТОЯНОВ

- Автобус ехал в сторону ЖБИ, из правого ряда по какой-то причине вывернул руль и врезался в меня, - рассказал водитель «Форд. Его авто сейчас посреди трамвайных путей.

По словам водителя автобуса, его ослепило солнце, после чего он не справился с управлением транспортным средством. Кстати. сегодня была его первая смена после отпуска.

Водитель автобуса говорит, что его ослепило солнцеФото: Евгений СТОЯНОВ

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал «КП-Екатеринбург», что водителя автобуса отправят на медэкспертизу, после чего станет понятно, что именно произошло.

В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в дерево на Плотинке.ДТП произошло вечером 13 июля 2020 года в центре уральской столицы. Видео: Евгений Стоянов/"КП-Екатеринбург"

- Есть двое пострадавших. Это женщины, их госпитализировали в Горбольницу №23.

На несколько минут с 19:18 до 19:22 сотрудники ГИБДД перекрывали движение автотранспорта по проспекту Ленина, чтобы произвести замеры. В это время специалисты Гортранса вызвали на место аварии тягач, чтобы эвакуировать автобус.

Если бы не дерево, то автобус бы вынесло на пешеходную зонуФото: Евгений СТОЯНОВ

У транспортного средства сильно повреждена передняя частьФото: Евгений СТОЯНОВ

По предварительным данным в аварии никто не подстрадалФото: Евгений СТОЯНОВ

Инспекторы перекрыли движение в сторону 8 марта буквально на несколько минут - ради замеров.

Движение по проспекту Ленина в сторону ВИЗа пока затрудненоФото: Евгений СТОЯНОВ

Но сейчас в месте ДТП движение в сторону 1905 года все равно сильно затруднено. Для движения открыта только одна полоса. Со стороны Толмачева скапливается пробка из машин.

За рулем автобуса в момент аварии находился мужчина 1959 года рождения со стажем вождения 25 лет.