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Общество2 марта 2022 6:12

Врио главы министерства инвестиций и развития Свердловской области назначена Елена Хлыбова

Виктория Казакова завершила работу в правительстве Свердловской области
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Елена Хлыбова приступит к обязанностям 2 марта Фото: Информационный портал Свердловской области

Елена Хлыбова приступит к обязанностям 2 марта Фото: Информационный портал Свердловской области

Исполняющей обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области назначили заместителя министра Елену Хлыбову. К обязанностям она приступит сегодня, 2 марта. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в департаменте инфорполитики региона.

Напомним, во вторник, 1 марта, стало известно, что Виктория Казакова уходит с поста министра инвестиций и развития Свердловской области. В этой должности она работала с 2017 году.

На своей странице в Instagram Виктория Казакова написала, что с гордостью и благодарностью будет помнить проекты, которые удалось реализовать под руководством губернатора Евгения Куйвашева.