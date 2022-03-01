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Общество1 марта 2022 6:53

Министр инвестиций и развития Свердловской области покидает свой пост

Виктория Казакова переходит на новую работу
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Она возглавляла ведомство с 2017 года. Фото: УрГЭУ

Она возглавляла ведомство с 2017 года. Фото: УрГЭУ

Виктория Казакова уходит с поста министра инвестиций и развития Свердловской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

- Сегодня провели последнее совместное совещание с «подведами», а потом достаточно долго проговорили о перспективах работы нашего министерства, особенно с учётом нынешней ситуации в экономике, - написал он.

Ионин добавил, что Казакова уходит на новую работу, но не уточнил на какую. Свердловский замгубернатора пожелал министру успехов. Также он привел свою любимую цитату Конфуция о том, что не стоит бояться перемен.

Виктория Казакова Виктория закончила Уральский технический университет и Уральский государственный университет имени А.М. Горького. Она начала работать на государственной службе с 2004 года. Пост министра инвестиций и развития она заняла в 2017 году. До этого она работала в министерстве промышленности Свердловской области.

Во время назначения Казаковой министром инвестиций и развития губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об уверенности, что она сможет собрать работоспособную команду. Также он рассчитывал, что министерство станет драйвером привлечения инвестиций.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ