Жителя Березовского будут судить за незаконный оборот безакцизного алкоголя и сигарет

У обвиняемого изъяли алкоголь больше чем на 3,2 миллиона рублей и табачные изделия больше чем на 694 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском в суд передали дело 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте немаркированного алкоголя и табачной продукции. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В период с декабря 2020 года по июнь 2021 года обвиняемый арендовал три гаражных бокса, в которых хранил немаркированную алкогольную и табачную продукцию, - говорится в сообщении.

Товар свердловчанин получил в одной из транспортных компаний под видом груза без опознавательных маркировок. Затем он доставил партию в Березовский, где хранил ее в боксах для последующей продажи.

У обвиняемого изъяли алкоголь больше чем на 3,2 миллиона рублей и табачные изделия больше чем на 694 тысячи рублей. Жителю Березовского грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее, с 3 по 6 ноября 2021 года, полицейские Екатеринбурга проверили киоски, павильоны, магазины и кафе и изъяли 237 литров нелегального алкоголя, из них 19 литров чистого этилового спирта.