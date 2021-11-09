В Екатеринбурге за несколько дней полицейские изъяли около 240 литров нелегального алкоголя

Продавцам товаров, не отвечающих требованиям безопасности, грозит лишение свободы до 10 лет Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В праздничные дни с 3 по 6 ноября полицейские Екатеринбурга проверили киоски, павильоны, магазины и кафе и изъяли 237 литров нелегального алкоголя, из них 19 литров чистого этилового спирта.

- В ходе проверочных мероприятий составлено 7 административных протоколов по фактам различных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем. Как правило незаконная реализация осуществлялась «из-под полы» в небольших торговых точках. При этом сам товар обычно был припрятан в подсобных помещениях или под прилавками, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В одном из ларьков на улице Проезжей владельцы помещения придумали еще более хитрый способ нелегально продавать алкоголь. Они выставили в павильоне пиво, а крепкие напитки хранили в машине, припаркованной у входа, и при необходимости доставали его для покупателей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Еще один рейд прошел уже после праздников. В понедельник, 8 ноября, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с общественниками наведались в торговые точки в Кировском районе на Высоцкого и изъяли очередную партию этилового спирта из более чем тысячи флаконов. Полицейские проводят проверку по факту возможных нарушений оборота алкогольной продукции.

- Сотрудники полиции призывают граждан воздержаться от приобретения сомнительного алкоголя. Полиция также предупреждает об опасности отравления некачественными или вовсе не предназначенными для употребления напитками вплоть до летального исхода, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Правоохранители также напоминают, что штраф за незаконный оборот спиртного может достигать 1 миллиона рублей. А ответственность за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, предусматривает лишение свободы до 10 лет.