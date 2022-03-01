В Екатеринбурге задержали мужчину, обокравшего магазин на 150 тысяч

Подозреваемого доставили в дежурную часть, где полицейские установили его личность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали рецидивиста, который обокрал магазин на улице Амундсена. Ущерб от его действий составил порядка 150 тысяч рублей. Злоумышленник проник в торговый павильон в ночь на 2 февраля, забрал интересующие его вещи и скрылся. Найти его удалось только через месяц.

- Подозреваемого доставили в дежурную часть, где полицейские установили его личность. Молодой человек оказался ранее неоднократно судимым за кражу (в 2018, 2019 и 2020 годах) жителем Екатеринбурга. Он уже дал признательные показания, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», до суда его отпустили под подписку о невыезде. Напомним, ранее в Екатеринбурге 45-летний местный житель напал на директора магазина, чтобы украсть несколько бутылок водки. Все произошло в торговом зале на улице Высоцкого. Неизвестный схватил с прилавка алкоголь, спрятал его под курткой и попытался сбежать.