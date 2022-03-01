В Екатеринбурге мужчина напал на директора магазина, чтобы украсть несколько бутылок водки

Известно, что задержанный нигде не работает, и ранее он уже был судим за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 45-летний местный житель напал на директора магазина, чтобы украсть несколько бутылок водки. Все произошло в торговом зале на улице Высоцкого. Неизвестный схватил с прилавка алкоголь, спрятал его под курткой и попытался сбежать.

- Директор хотела остановить его и потребовала выложить похищенный товар. В ответ злоумышленник достал перцовый баллончик, распылил его в лицо женщины и скрылся с добычей. Позже полицейские задержали 45-летнего мужчину, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что задержанный нигде не работает, и ранее он уже был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.