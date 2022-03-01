В Нижнем Тагиле решили перенести включение сирен 2 марта

Власти не хотят пугать население. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 2 марта в 10:40 по всему городу должны были включится сирены. Как сообщила дежурно-диспетчерская служба, эти мероприятия проводятся с целью проверки, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Позже служба рассказала, что по указанию региональных властей включение сирен было отменено, чтобы не пугать местных жителей.

Ранее мы писали, что по всей стране, в том числе и в Свердловской области, завоют сирены - в регионе проверят готовность систем оповещения населения. В 10:40 по всей Свердловской области - от всех электросирен, громкоговорителей и по общедоступным телеканалам и радио прозвучит сигнал «Внимание всем».