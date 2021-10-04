В Свердловской области 6 октября завоют сирены

Сигнал прозвучит в 10:40 по всему региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всей стране, в том числе и в Свердловской области, во вторник, 6 октября, завоют сирены - в регионе проверят готовность систем оповещения населения.

- Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В 10:40 по всей Свердловской области - от всех электросирен, громкоговорителей и по общедоступным телеканалам и радио прозвучит сигнал «Внимание всем». МЧС обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

Напомним, в этом году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.