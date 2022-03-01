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Общество1 марта 2022 7:25

После травмирования ребенка госавтоинспекторы проверили горки на «Уктусе»

Полицейские провели с родителями профилактические беседы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Госавтоинспекторы проконтролировали, чтобы снегоходы, квадроциклы и другая техника не катались рядом с горками Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекторы проконтролировали, чтобы снегоходы, квадроциклы и другая техника не катались рядом с горками Фото: ГИБДД Екатеринбурга

После наезда квадроциклом на семилетнюю девочку на «Уктусе» 23 февраля госавтоинспекторы Екатеринбурга совместно с инспектором отдела по делам несовершеннолетних проверили горки на территории спортивно-развлекательного комплекса.

- Сотрудники полиции проверили безопасность катания с горок на территории горнолыжного комплекса. Особое внимание уделялось горкам, на которых катаются дети. Полицейские провели с родителями профилактические беседы о необходимости контроля за детьми при катании с горок, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Также госавтоинспекторы проконтролировали, чтобы снегоходы, квадроциклы и другая техника не катались рядом с горками.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В госавтоинспекции напоминают, что в местах активного отдыха во время приближающихся длинных праздничных выходных будет большое скопление людей и взрослым необходимо следить за обстановкой вокруг и принимать необходимые меры для безопасности детей.