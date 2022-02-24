В Екатеринбурге женщина на квадроцикле наехала на семилетнюю девочку, скатывающуюся с горки

Администрацию спортивного комплекса проверит прокуратура Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На территории спортивно-развлекательного комплекса «Уктус» днем, 23 февраля, 39-летняя женщина, не имея прав, взяла в аренду квадроцикл и поехала кататься. С ней был несовершеннолетний пассажир. В какой-то момент прямо им под колеса с горки скатилась семилетняя девочка. Ребенок получил травмы.

- Водитель квадроцикла CF400AU-L, двигаясь по территории спортивного комплекса «Уктус» со стороны дома № 27 по улице Зимняя в сторону горы «Уктус», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который скатывался с необорудованной ландшафтной горки справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Женщина инспекторам ГИБДД рассказала, что затормозила, когда увидела ребенка, но наезда избежать не удалось. Медосвидетельствование показало, что она была трезвой.

На женщину составили административные материалы за управление транспортом без прав и без государственных регистрационных знаков, за отсутствие страхового полиса, а также за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего пассажира. В отношении индивидуального предпринимателя, у которого взяла в прокат женщина квадроцикл составлен административный материал по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ.

В ГИБДД также отметили, что информация о ДТП будет направлена в прокуратуру Екатеринбурга для проведения проверки и принятия мер воздействия в отношении администрации спортивного комплекса «Уктус» и индивидуального предпринимателя, который осуществлял прокат данной техники.

- Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения снегоходом, квардроциклом разрешено управлять лицам, кто прошел обучение в автошколе и получил водительское удостоверение тракториста-машиниста категории «А1», - напоминают в ГИБДД Екатеринбурга. - За управление снегоходом, квадрациклом без соответствующего права водителю грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также инспекторы ГИБДД напоминают родителям о необходимости соблюдения безопасного поведения, а также об опасности катания с необорудованных ландшафтных горок, скат которых выходит на проезжую часть.