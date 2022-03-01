Санавар Урунову признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале вынесли приговор женщине, толкнувшей под КАМАЗ работника газовой службы. Инцидент произошел 14 июля 2021 года, когда работники ОА «Газпром» проводили в Березовском на улице Пушкина работы по установке газовых сетей. Санавар Урунову признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- Не желая, чтобы газовая труба проходила неподалеку от границ ее домовладения, Урунова вступила в конфликт с газовиками. Затем, взяв кувалду, она попыталась повредить одну из опор газовой трубы. В связи с противоправным поведением осужденной сотрудник газовой службы начал снимать происходящее на свой телефон, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Увидев это, женщина, закричала на газовика и с силой толкнула на проезжую часть прямо под колеса проезжавшего мимо КАМАЗа. Мужчина получил травмы конечностей, которые эксперт расценил как повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью.

Мировой судья судебного участка № 2 Березовского судебного района назначил Санавар Уруновой наказание в виде 1 года 6 месяцев лет ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с нее в пользу потерпевшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.