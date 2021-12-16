В Березовском будут судить женщину, толкнувшую под КАМАЗ работника газовой службы

Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском будут судить 31-летнюю женщину, толкнувшую под КАМАЗ работника газовой службы. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 14 июля 2021 года, когда работники ОА «Газпром» проводили в Березовском на улице Пушкина работы по установке газовых сетей.

- Местная жительница, не желая, чтобы газовая труба проходила неподалеку от границ ее домовладения, вступила в конфликт с газовиками. Затем, взяв кувалду, попыталась повредить одну из опор газовой трубы. В связи с противоправным поведением обвиняемой сотрудник газовой службы начал снимать происходящее на свой телефон, - рассказали в прокуратуре.

Увидев, что ее снимают, женщина, закричав, кинулась на него и с силой толкнула на проезжую часть прямо под колеса проезжавшего мимо КАМАЗа. Мужчина получил травмы конечностей. Позже эксперт расценил их как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Березовского судебного района.