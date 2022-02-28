Запись детей в загородные лагеря Екатеринбурга стартует 1 марта

Запись продлится до 15 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Записаться ребенка в летний загородный лагерь в Екатеринбурге можно будет с 1 марта. Запись откроется в полночь. Такое постановление подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Всего на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2022 году отраслевым и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга выделено более 527 миллионов рублей из городского и областного бюджетов, - говорится в сообщении.

При этом запись продлится до 15 марта. В городские лагеря записать детей родители смогут с 5 по 19 марта, а в санатории с 15 по 29 апреля. Подать заявление можно будет через портал госуслуг, МФЦ и Центр муниципальных услуг. Кроме того, так как большинство городских лагерей располагается в школах, в определенные дни записать ребенка в лагерь можно будет там в определенные дни.

Ранее о старте записи в детские лагеря в Екатеринбурге с 1 марта говорила заместитель начальника департамента образования Елена Кречетова на радио «Комсомольская правда» [92.3 fm]. Нужно подать заявление, а потом в течение пяти рабочих дней подтвердить его документами. Перечень есть на сайте городского департамента образования.

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