Смены в лагерях начнутся с начала лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запись детей в Екатеринбурге на участие в летней оздоровительной кампании стартует 1 марта 2022 года. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3 fm]рассказала Елена Кречетова, заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга.

- В 2022 году у нас изменились сроки начала оздоровительной кампании. Приемная кампания начинается чуть раньше, хотя заезды детей будут традиционно во время летних каникул. Родителям нужно сейчас начать активно готовиться к этому периоду, чтобы вовремя подать документы. У нас идет градация между загородными лагерями, городскими лагерями и санаториями, поэтому сроки подачи документов иные.

Самая первая приемная кампания начинается в загородные лагеря 1 марта 2022 года. Можно воспользоваться порталом Госуслуг, можно воспользоваться МФЦ или ЦМУ.

В городские лагеря приемная кампания начинается 5 марта 2022 года. Для записи в городские лагеря документы также можно подать в школы. Запись детей в санатории стартует 15 апреля.

Нужно подать заявление, а потом в течение пяти рабочих дней подтвердить его документами. Перечень есть на сайте городского департамента образования. Смены в лагерях – по 7, 14 и 21 дней. Есть общая стоимость путевок, есть субсидия. Родители оплачивают разницу между стоимостью путевки и субсидией.

Полная стоимость путевки в загородный лагерь:

- на 7 дней: от 9 тысяч до 12 тысяч рублей

- на 14 дней: от 18 тысяч до 23 тысяч рублей

- на 21 день: от 27 тысяч до 33 тысяч рублей

Отсюда надо вычесть размер субсидии. Есть два направления по льготам.

Первое направление – это внеочередное право и первоочередное право.

Внеочередное право

Сюда попадают дети прокуроров, сотрудников следственного комитета, судей и дети граждан, повергшихся реакции после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Первоочередное право

Дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, дети сотрудников полиции, дети военнослужащих по месту жительства их семей, дети инвалидов, дети из семьи, где есть ребенок инвалид, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Бесплатно в лагеря едут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Дети из многодетных семей, безработных родителей, дети, получающие пенсию по потере кормильца, дети, живущие в семьях, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Они пользуются 100% льготой.

От средней стоимости путевки в городском или загородном лагере вычитается разница. Остальное платят родители – это около 200 рублей (двухсот рублей), если говорить о городском лагере. Все остальные пользуются субсидией в размере 80%.

Загородные лагеря будут работать снова в режиме обсерватора. На период смены никто не покидает территорию лагеря. Не проводятся массовые мероприятия между лагерями. У детей ПЦР-тесты требовать не будут, а у педагогов – будут.