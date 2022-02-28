Монеточка отменила концертный тур

У певицы перенеслись пять концертов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лиза Монеточка (Гырдымова) объявила об отмене концертного тура 2022 года по городам России. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

- Я училась радовать вас на концертах, но радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать. Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что «жизнь продолжается», потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить ее. Я буду делать это вместе с вами, - написал Монеточка.

Ранее свой концерт в Екатеринбург отменил Гарик Сукачев и Элджей.

Напомним, что Монеточка является ответчиком по делу против Стаса Костюшкина. Певец потребовал компенсацию за плагиат песни «Женщина, я не танцую».