В магазине Красноуральска ссора двух мужчин переросла в поножовщину

Росгвардия задержала нападавшего на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске ссора двух мужчин в магазине на улице Ленина закончилась поножовщиной. Сотрудники свердловской Росгвардии на месте задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения.

- Пострадавшему была вызвана скорая помощь, в настоящее время он проходит лечение в хирургическом отделении, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 27 февраля. Ссора завязалась между мужчинами 53 и 37 лет. В результате старший уралец нанес множественные колотые ранения оппоненту. Нападавший раньше был судим за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. Его доставили в отдел полиции.

Ранее, в ноябре 2021 года, в Екатеринбурге двое мужчин устроили поножовщину. Двое знакомых пили алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт. В результате один получил резаную рану пальца на ноге. Несмотря на травму, оба приятеля не имеют претензий друг к другу. Они не стали подавать заявления в правоохранительные органы.