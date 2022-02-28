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Происшествия28 февраля 2022 9:53

В магазине Красноуральска ссора двух мужчин переросла в поножовщину

Нападавший уже был судим за угрозу убийством и причинение вреда
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Росгвардия задержала нападавшего на месте

Росгвардия задержала нападавшего на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске ссора двух мужчин в магазине на улице Ленина закончилась поножовщиной. Сотрудники свердловской Росгвардии на месте задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения.

- Пострадавшему была вызвана скорая помощь, в настоящее время он проходит лечение в хирургическом отделении, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 27 февраля. Ссора завязалась между мужчинами 53 и 37 лет. В результате старший уралец нанес множественные колотые ранения оппоненту. Нападавший раньше был судим за угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью. Его доставили в отдел полиции.

Ранее, в ноябре 2021 года, в Екатеринбурге двое мужчин устроили поножовщину. Двое знакомых пили алкоголь. В ходе застолья между ними возник конфликт. В результате один получил резаную рану пальца на ноге. Несмотря на травму, оба приятеля не имеют претензий друг к другу. Они не стали подавать заявления в правоохранительные органы.