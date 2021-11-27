В Академическом двое мужчин устроили поножовщину

По данным полицейских, конфликт произошел во время застолья с алкоголем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в ночь на 26 ноября двое мужчин устроили поножовщину. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в городском УМВД.
- Сотрудники полиции установили, что накануне двое знакомых мужчин употребляли спиртное. В ходе застолья возник конфликт. В результате один получил резаную рану пальца на ноге, - рассказали там.
Инцидент произошел в районе Академический на улице Рябинина,18. По словам городской полиции, мужчин уже опросили. Несмотря на травмы у одного из них, они не имеют претензий друг к другу. Местные жители не стали подавать заявления в правоохранительные органы.
Ранее в Екатеринбурге 43-летний местный житель порезал ножом друга из-за разногласий при прохождении компьютерной игры. Приятели жили в соседних домах и знакомы уже 10 лет. Сначала они конфликтовали в мессенджере и по телефону. Затем потерпевший предложил обвиняемому встретиться. Последний взял с собой кухонный нож.
Обвиняемый был пьян. Он нанес другу два удара в брюшную полость и нанесен тяжкий вред здоровью. По данным «КП Екатеринбург» друзья играли в World of Tanks.
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