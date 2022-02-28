Врио начальника ГИБДД Екатеринбурга назначен Александр Беляков

Александр Беляков начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу назначен подполковник полиции Александр Беляков. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. Ранее Александр Беляков возглавлял городской полк ДПС.

- Александр Владимирович начал службу в органах внутренних дел в 1997 году с должности инспектора дорожно-патрульной службы. До назначения в столицу Среднего Урала он работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области, - рассказал Валерий Горелых.

Александр Беляков награжден нагрудными знаками «За отличие в службе ГИБДД» II, I степени, «За отличную службу в МВД» II степени и ведомственными медалями «За отличие в службе» III, II, I степени. Подполковник полиции женат, воспитывает дочь.

Отметим, что на должность заместителя начальника ГИБДД претендовали три кандидата.

Ранее источник «КП-Екатеринбург» сообщал, что Госавтоинспекция Екатеринбурга осталась без руководителей. Начальник городского ГИБДД подполковник Вадим Буйдалин сейчас находится на больничном, а его первый заместитель Михаил Медведев увольняется.