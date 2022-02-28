В «Кольцово» из-за тумана были задержаны 17 рейсов

Туман рассеился и аэропорт работает без ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту утром, 28 февраля, самолеты не могли приземлиться из-за сильного тумана. В «Кольцово» назвали количество рейсов, которые задержались из-за сложных метеоусловий.

- На прилет и вылет задержались 17 рейсов: шесть рейсов ушли на запасной аэродром в Челябинск, 11 рейсов вылетают с опозданием. Сейчас погодные условия уже стали лучше, рейсы готовятся к вылету, аэропорт работает без ограничений, - рассказали в Instagram аэропорта.

Также там отметили, что видимость на взлетно-посадочной полосе составляла около 50 метров. Напомним, ранее сообщалось о трех рейсах, отправленных на запасной аэродром в Челябинск - DP-1339 из Сочи, N4-144 из Сочи и FV-5570 из Шарм Эль Шейха.